Ciclismo: Tirreno-Adriatico, big al via

Un percorso leggermente diverso da quello degli ultimi anni, con tanti muri e pendenze super. La Tirreno-Adriatico numero 54 ha svelato il parterre di partecipanti: la classica dei due mari, in programma dal 13 al 19 marzo, vedrà al via 161 corridori in rappresentanza di 23 squadre. Molti i big, tra questi il vincitore del Tour de France Geraint Thomas, Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, Primoz Roglic, Mikel Landa e Adam Yates. Di primo livello anche la lista dei cacciatori di tappe, con Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe, Tim Wellens, Tiesj Benoot e Rohan Dennis, oltre ai velocisti Elia Viviani, Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo e Nacer Bouhanni.

Nel percorso restano invariate la cronosquadre di apertura e quella individuale di chiusura, oltre a due tappe dedicate ai velocisti.