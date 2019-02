Giro di Catalogna: anche Froome al via

Il quattro volte vincitore del Tour de France, dell'ultimo Giro d'Italia e dell'ultima Vuelta di Spagna, Chris Froome, ha confermato che parteciperà al 99/o Giro di Catalogna, in programma dal 25 al 31 marzo prossimi. Froome aveva già partecipato alla gara catalana nel 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 e 2017. L'inglese, come miglior risultato in carriera, ha ottenuto un sesto posto: quest'anno avrà modo di confrontarsi con il campione del mondo su strada Alejandro Valverde, i francesi Romain Bardet e Thibaut Pinot, oltre a Fabio Aru e allo spagnolo Marc Soler. Froome avrà come obiettivo stagionale la quinta vittoria al Tour.