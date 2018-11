Giro: 198 Paesi collegati, tutti i numeri della corsa

Sarà un Giro d'Italia da record. L'edizione numero 102 della corsa rosa verrà trasmessa in tutti e cinque i continenti, con ben 198 Paesi collegati, lo stesso numero registrato per la scorsa edizione, che ha anche segnato il primato di 818 milioni di telespettatori globali e degli oltre 10 milioni di appassionati presenti sulle strade. La direzione del Giro, organizzato da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, ha scelto un percorso molto duro, con oltre 46 mila metri di dislivello complessivo, 2 mila in più del 2018, teatro dell'epica rimonta di Chris Froome sullo sterrato del Colle delle Finestre. Al termine di 3,518,5 chilometri di corsa un solo corridore alzerà al cielo di Verona il Trofeo senza Fine.

Questi i numeri del Giro d'Italia



- 102 edizioni della Corsa Rosa.

- 3.518,5 i chilometri da percorrere.

- 46,500 metri di dislivello.

- 8 volte che il Passo Gavia, con i suoi 2.618 metri, è la

Cima Coppi del Giro.

- 20% pendenza sul Muro di via dei Principi di Acaja nella

tappa Cuneo-Pinerolo.

- 5.700 metri di dislivello per il tappone alpino, con il

Passo della Presolana, la Croce di Salven, il Passo Gavia e il

Mortirolo.

- 237 chilometri la lunghezza della Ivrea-Como, la tappa più

lunga del Giro.

- 198 Paesi collegati in 5 continenti.

- 2.054 media accreditati.

- 65 milioni di pagine viste dal sito.

- 630.000 volte in cui la app è stata scaricata.

- 46.119 pubblicazioni sulla corsa.

- 818 milioni di spettatori.

- 10.1 milioni di spettatori dal vivo.

- 19.287 ore di trasmissioni tv dedicate (618 solo in Italia)

- 16,6 share medio in Italia, con 2 milioni di telespettatori

tra Rai ed Eurosport

- 75 tonnellate di raccolta differenziata.