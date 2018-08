Cassani, Nibali correrà la Vuelta

Vincenzo Nibali "ha ripreso ad allenarsi, dovrebbe partire per la Vuelta, che gli permetterebbe di presentarsi al meglio per i Mondiali di settembre. Non sarà al 100% ma non si sa mai, perché sa sorprenderci sempre". Così il ct della nazionale di ciclismo, Davide cassani, intervenuto a Rmc Sport all'indomani dell'oro europeo di Matteo Trentin nella prova individuale su strada. "Vincenzo crede nel campionato del mondo, il circuito è alla sua portata - ha detto Cassani - non ci voleva questa caduta al Tour, ma se riuscirà a partecipare alla Vuelta, sarà molto importante in vista del Mondiale", ha aggiunto il ct tornato poi a commentare la vittoria di Glasgow: "E' stata una squadra perfetta, hanno corso con grande cuore e testa, sembrava che corressero da anni insieme Matteo era reduce da un grave infortunio alla Parigi-Roubaix, ma essendo un professionista serio si è allenato e ha trovato lo smalto necessario per vincere. In questo Europeo siamo riusciti a fare quello che avevamo in testa".