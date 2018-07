Cassani: caduta Nibali mette a rischio mondiale

"Vincenzo aveva due obiettivi, il tour e il campionato del mondo. La caduta del tour potrebbe compromettere anche il campionato del mondo. Perché se riuscirà a recuperare in due settimane c'è il tempo per presentarsi alla Vuelta e poi fare il mondiale. Se dovesse star fermo tre settimane diventerà un grosso problema e probabilmente dovrà dire addio anche al campionato del mondo". L'ha detto il ct della nazionale di ciclismo, Davide Cassani, a margine della presentazione del Trofeo Coni 2018 a Bologna.

"Ma bisogna aver fiducia - ha detto il ct - sono comunque in continuo contatto con lui, con il direttore sportivo, con il medico e quindi speriamo possa risalire in bici al più presto".

Cassani ha poi aggiunto che è atteso per la prossima settimana l'eventuale ok dei medici per ricominciare ad allenarsi".