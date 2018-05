Giro, Froome blinda maglia rosa: 'Sogno che si realizza'

Chris Froome in trionfo dopo la conclusione della 20/a e penultima tappa del Giro d'Italia di ciclismo, che si è conclusa a Cervinia (Aosta). Per l'inglese è il primo successo nella corsa rosa, dopo quattro Tour de France e una Vuelta di Spagna. Domani la passerella in maglia rosa tra i Fori Imperiali, a Roma. Froome in classifica generale precede l'olandese Tom Dumoulin, vincitore del Giro dell'anno scorso.



Vittoria speciale, sogno che si realizza - "E' una vittoria, molto, molto speciale, ma non è ancora finita, perché manca la tappa di Roma. Però, la battaglia è andata. Due giorni fa non ero in questa posizione, per me è davvero un sogno che si realizza". Così Chris Froome, dopo la vittoria del 101/o Giro d'Italia di ciclismo. Il britannico arriva a Roma, per la passerella finale di domani pomeriggio, indossando la maglia rosa.