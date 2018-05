Giro: 6/a tappa, Chaves trionfa sull'Etna

Il colombiano Esteban Chaves ha vinto, con un'azione partita a 5 chilometri dal traguardo, la 6/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Caltanissetta all'Etna, lunga 169 chilometri. Ha preceduto di un paio di metri il compagno Simon Yates, che è la nuova maglia rosa.



E' stato un trionfo per la Mitchelton-Scott, che ha piazzato Chaves e Simon Yates nei primi due posti, davanti al francese Thibaut Pinot, terzo sul traguardo dell'Etna con un ritardo di 26". Quarto l'australiano George Bennet, quinto Domenico Pozzovivo, entrambi con lo stesso tempo. Al sesto posto l'altro colombiano Miguel Angel Lopez, settimo Carapaz, davanti a Dumoulin (ottavo), Fabio Aru (nono) e l'inglese Chris Froome (decimo).



Chaves, è stato un giorno perfetto per me e la squadra - Non tutti i giorni si vince sull'Etna, è un giorno bellissimo per me. E' stato un giorno perfetto, per me e per la 'mia' squadra. Ringrazio Simon Yates che ha mi ha dato l'opportunità di vincere la tappa, scansandosi. E' stato un gesto meraviglioso, da un compagno che stimo moltissimo". Così Esteban Chaves, dopo avere tagliato il traguardo sull'Etna. "Il Giro è molto lungo, abbiamo ancora 3 mila chilometri, sfruttiamo il possesso della maglia rosa e vediamo giorno per giorno. Chi è il nostro capitano? Chi ha la maglia rosa", conclude il colombiano.