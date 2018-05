Giro: Miss Italia 'abbraccia' la corsa

Aspetta con ansia il momento dell'incontro con i corridori. Alice Rachele Arlanch, Miss Italia in carica è pronta a 'riprendersi' il Giro d'Italia di ciclismo, di cui è madrina, dopo le prime tre tappe in Israele, dove è stata 'sostituita' da Bar Refaeli. La carovana rosa oggi è sbarcata in Sicilia e, dopo il giorno di riposo, domani ricomincerà a pedalare. "Ci penso da mesi, da quando sono stata scelta per questo ruolo - ammette Alice -. Ho studiato, è vero, ci tengo a conoscere il ciclismo e la sua storia. Parteciperò a più tappe, in modo da vivere la corsa il più possibile, ma non a tutte: mi sarebbe impossibile". Sarà presente sicuramente a Roma. "Non ho mai visto di persona il Giro - ammette -. Quando ero piccola passava dalle mie parti, nel Trentino, ma io ero a scuola. Ricordo l'attesa, l'entusiasmo della gente, perché il Giro è davvero una manifestazione che unisce, una tradizione del Paese. Proprio come Miss Italia".