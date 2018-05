Cassani, Viviani tra più forti al mondo

"Sono contento di come sono andate le cose nelle prime tre tappe del Giro d'Italia: in Israele, Elia Viviani ha dimostrato di essere fra i velocisti più forti del mondo. E, a chi sostiene che ha vinto anche grazie all'assenza di big come Kittel, Cavendish, Gaviria, rispondo che quest'anno si è già aggiudicato sei corse, è quarto nel ranking mondiale e si è piazzato secondo nella Gand-Wevelgen". E' il bilancio del ct Davide Cassani, che in Israele ha seguito con un occhio di riguardo gli azzurri e gioito per le due vittorie dell'olimpionico su pista a Rio 2016. Cassani ha poi rilevato come "tutto il ciclismo italiano si stia muovendo nella direzione giusta". Nibali ha vinto la Sanremo e "quest'anno al Giro abbiamo già intascato due vittorie su tre. Questo fa ben sperare e ci dice che qualcosa si muove nel nostro ciclismo", aggiunge.