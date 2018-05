Giro: 2/a tappa. Da Haifa a Tel Aviv, prima chance per sprinter

La 2/a tappa del 101/o Giro d'Italia chiama a raccolta i velocisti, per il primo appuntamento con lo sprint. La carovana del Giro partirà per affrontare la prima frazione in linea alle 14,10 israeliane (le 13,10 italiane), da Israel Bar Yehuda ad Haifa, e si trasferirà a Tel Aviv, dopo avere percorso 167 km. L'arrivo è previsto a Pyaf Yehezkel Koifman, intorno alle 18,15 (le 17,15 italiane). Il percorso della 2/a frazione è quasi completamente pianeggiante, con un solo Gran premio della montagna (di 4/a Categoria) al km 91, in località Zikron Ya'aqov: i corridori saliranno bruscamente al 10 per cento fino a 162 metri d'altezza. Dopo un lungo tratto autostradale, rush finale in città fra ampi viali intervallati da alcune curve ad angolo retto. I corridori dovranno fare attenzione ai soliti ostacoli urbani, come rotatorie, spartitraffico e dossi. Il rettilineo finale è lungo 600 metri, largo 8, assolutamente adatto per un arrivo in volata.



Previsti due traguardi volanti: il primo ad Acres, dopo 22,3 chilometri di corsa; il secondo a Caesarea, dopo 105,3. Verranno assegnati 3", 2" e 1" di abbuono, che potrebbero risultare decisivi per la maglia rosa.