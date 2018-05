Giro: crono Gerusalemme assegna prima maglia rosa

La 101/a edizione del Giro d'Italia di ciclismo partirà domani alle 13,50 ora locale (in Italia saranno le 12,50), con la disputa di una cronometro individuale. I corridori andranno a caccia della prima maglia rosa fra le strade di Gerusalemme, partendo da Yitshak Kariv street e arrivando a Shlomo ha Melekh street, dopo una prova lunga solo 9,7 chilometri. Una folle corsa contro il tempo nella città, meta di pellegrinaggio per ebrei, cristiani e musulmani, a pochi metri dal Santo Sepolcro, dal muro del pianto e dalla cupola della roccia.

La tappa è dedicata al grande Gino Bartali, che è stato inserito fra i 682 'Giusti fra le Nazioni', trovando posto sul muro d'onore del Giardino dei giusti nel mausoleo della memoria Yad Vashem, a Gerusalemme. Il percorso della 1/a tappa prevede l'attraversamento di strade cittadine di diversa ampiezza lungo un tracciato molto ondulato, con continui cambi di direzione e di pendenza. E' previsto un rilevamento intermedio dopo 5,1 chilometri e un breve tunnel ben illuminato al chilometro 7,3. Gli ultimi tre chilometri saranno ondulati, con un finale prima in discesa e una curva ai 750 metri dall'arrivo: gli ultimi 300 metri saranno invece in salita, con punte del 9 per cento negli ultimi 100 metri. Il rettilineo d'arrivo è largo 6,5 metri. L'arrivo dell'ultimo corridore è previsto intorno alle 17 locali, le 16 in Italia. E' la prima volta che una delle grandi corse a tappe, fra Giro d'Italia, Vuelta di Spagna e Tour de France, parte fuori dall'Europa.