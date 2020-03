Totti ricorda esordio con la Roma, amore senza fine

"Sono passati 27 anni d'amore, di passione, di fedeltà e soprattutto la fortuna di aver indossato l'unica maglia che ho amato veramente...un amore che non avrà mai fine". Firmato Francesco Totti. L'ex capitano e dirigente della Roma su Instagram dedica un post alla ricorrenza dei 27 anni dal suo esordio in Serie A con la maglia giallorossa, il 28 marzo 1993 sul campo del Brescia. Sempre sul suo account ufficiale Totti ha anche pubblicato nella sezione delle storie alcuni video di suoi gol con la Roma con in sottofondo la musica "It'a my life" di Bon Jovi.