Dybala: un calcio al Coronavirus, passata paura

Non è stato facile superare i primi sintomi da Coronavirus. E se per Rugani e Matuidi l'attacco da parte del Covid-19 era stato blando, a Paulo Dybala, l'ultimo giocatore della Juventus in ordine di tempo ad avere il responso della positività al Coronavirus, è andata peggio: "Un paio di giorni fa non sono stato bene, sentivo il corpo pesante e dopo cinque minuti di movimento mi dovevo fermare perché mi mancava l'aria" la rivelazione della Joya a JTv, il canale tv bianconero. I classici segnali da Coronavirus, che ormai abbiamo imparato a conoscere perché non si parla d'altro, ma descritti da un calciatore famoso fanno un po' più paura. "Adesso sto bene, anche la mia fidanzata Oriana ha superato i sintomi" le rassicurazioni dell'argentino durante il programma "A casa con la Juve". L'argentino ha svelato la sua grande passione ("Colleziono magliette, sono legatissimo a quelle di Buffon, Ronaldo e Messi: ho la fortuna di giocare con tutti e tre) e soprattutto alcuni retroscena sul passaggio in bianconero: "Era l'estate del 2015, vivevo a Palermo e avevo tante richieste: quando mi ha chiamato Paratici non ci ho pensato due volte, la prima cosa che ho fatto è stata abbracciare mia mamma", ha raccontato Dybala.