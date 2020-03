Coronavirus: Udinese, finisce isolamento ma non si riparte

(ANSA) - UDINE, 25 MAR - E' terminato nei giorni scorsi l'autoisolamento dei giocatori dell'Udinese, che stanno tutti bene dal momento che nessuno di loro ha manifestato sintomi. Al momento, tuttavia, non è prevista nessuna data per la ripresa degli allenamenti. Lo ha comunicato la stessa Udinese calcio in una nota.L'autoisolamento era scattato dopo la positività che era stata riscontrata a Vlahovic, giocatore della Fiorentina contro cui i bianconeri avevano disputato l'ultima gara a porte chiuse prima dello stop del campionato. Nella nota, diffusa in precedenza, si spiegava che, "in osservanza delle norme governative e monitorando costantemente l'evolversi dell'emergenza Coronavirus, ogni attività resta sospesa fino a nuova comunicazione". Nell'attesa, a differenza di colleghi di altri club di serie A, tutti i giocatori bianconeri, compresi gli stranieri, sono ancora in Friuli. (ANSA).