Coronavirus, ipotesi calcio d'estate per finire entro agosto

Il calcio potrebbe giocare anche d'estate per portare a termine campionati nazionali, Champions ed Europa League entro agosto. L'ipotesi è fra gli scenari che l'Uefa sta prendendo in considerazione nei tavoli di lavoro con Federazioni, Eca, European Leagues e FifPro, aperti dopo il rinvio dell'Europeo per l'emergenza coronavirus.

Sono giorni di continue riunioni in teleconferenza nel mondo del pallone. Oggi se ne è svolta una informale della Lega di Serie A e domani è in programma un nuovo appuntamento fra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e i vertici delle Leghe, dopo quello di ieri, per valutare le misure anti-crisi da chiedere al governo.

Ancora nessuno azzarda ipotesi per ripartire. Ma a livello europeo, secondo quanto si apprende, si stanno valutando due soluzioni: una sequenziale, in cui si dà priorità alla conclusione dei campionati nazionali, terminati i quali si giocherebbero gli ultimi turni delle Coppe europee; e una che prevede di portare avanti in parallelo i campionati, la Champions e l'Europa League.

Ovviamente, prolungare la stagione fino ad agosto comporterebbe la proroga di due mesi dei contratti in scadenza e lo slittamento in avanti della finestra estiva di mercato.