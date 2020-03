Coronavirus: campionato Giappone fermo,ma solo fino al 15/5

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Interrotto dopo appena una giornata per via del Coronavirus, il campionato giapponese di calcio, la J-League, si è già dato una scadenza, quella della ripresa dell'attività. Si ricomincerà a giocare il 15 maggio, e non ci saranno retrocessioni nel torneo cadetto, secondo quanto hanno stabilito i dirigenti della lega riunitisi oggi in 'conference call'. Inoltre è stato deciso che se verrà portato a termine almeno il 75% delle partite, le prime due della serie B saranno promosse e quindi il torneo del prossimo anno passerà da 18 a 20 squadre. Poi si tornerà all'attuale 'format' a 18, con quattro retrocessioni e due promozioni. In ogni caso, nessuno dubita che il 15 maggio si riprende a giocare, segno quindi che c'è ottisimo sul fronte della lotta alla pandemia del Covid-19.

(ANSA).