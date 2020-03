Calcio: Raiola, voglio portare mio grande giocatore al Real

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "In estate ho intenzione di portare un mio grande giocatore al Real Madrid". Parola di Mino Raiola, potente agente di calciatori, che fa questa promessa in un'intervista al giornale sportivo spagnolo 'Marca'. "I miei rapporti con il club sono molto buoni - continua Raiola -. Sono in contatto con il loro dg Josè Angel Sanchez, e mi piace molto parlare con lui di calcio e della Fifa, perché la sua opinione mi interessa". Poi Raiola va nello specifico. "Ho la grande speranza di poter portare, un giorno, un grandissimo calciatore al Real Madrid - dice -. Ora dei miei c'è Areola, ma è una cosa temporanea, perché si tratta di un prestito. Io vorrei portare una 'stella' a titolo definitivo. La cosa mi renderebbe molto orgoglioso, perché il Real Madrid è un grandissimo club".

Dopo queste parole dell'agente si è subito diffusa una ridda di voci e gli indizi convergono su Paul Pogba, che è il sogno anche dell'allenatore delle 'merengues' Zinedine Zidane ma ha ancora un anno di contratto con il Manchester United. Qualcuno ipotizza il nome di 'Gigio' Donnarumma, ma a livello di portieri il Real Madrid sembra coperto. (ANSA).