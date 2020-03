Coronavirus: appello Higuain, Partecipate a raccolta fondi'

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Anche Gonzalo Higuain ha dato il suo contributo con una donazione per la raccolta fondi della Juventus da devolvere agli ospedali di Torino e del Piemonte per far fronte all'emergenza Coronavirus. L'attaccante bianconero ha inoltre pubblicato un videomessaggio: "Partecipate tutti alla raccolta fondi, dai anche tu il tuo contributo, dimostriamo che siamo tutti distanti ma uniti più che mai", il messaggio del Pipita. (ANSA).