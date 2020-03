Coronavirus, Lega A: finire il campionato appena possibile

I venti club di Serie A, riunitisi oggi in assemblea in videoconferenza, "hanno ribadito all'unanimità la volontà di portare a termine il campionato, non appena le disposizioni delle Autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno". Questa è la posizione della Lega di Serie A alla vigilia della riunione convocata dall'Uefa per decidere sul futuro di Champions, Europa League ed Europeo.

L'Uefa infatti, secondo uno degli scenari emersi nel corso dell'assemblea, sarebbe pronta a rinviare il torneo di quest'estate ed a consentire la conclusione dei campionati nazionali sforando il limite della stagione, fissato al 30 giugno. Ma fra le ipotesi c'è anche che l'Uefa chieda alle Leghe di partecipare alla copertura dei danni derivanti dallo slittamento degli Europei, che potrebbero essere posticipati di qualche mese o al 2021.

Nel corso dei prossimi giorni, rende noto ancora la Lega A, "prenderanno il via i tavoli di lavoro, costituiti la scorsa settimana, che riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le società e la stessa Lega di Serie A".