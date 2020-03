Coronavirus: Messi, grande incoraggiamento a chi lo combatte

"Sono giorni complicati per tutti. Viviamo preoccupati per ciò che sta accadendo e vogliamo metterci idealmente al posto di coloro che stanno vivendo il peggio, o perché colpiti direttamente o perché colpita la loro famiglia o i loro amici, ma anche perché stanno lavorando in prima linea per combattere negli ospedali e nei centri sanitari.

Voglio inviare un grande incoraggiamento a tutti loro". E' il post che appare sull'account ufficiale di Leo Messi, assieme a una foto dell'asso argentino del Barcellona assieme ai figli.

"La salute deve sempre venire prima di ogni altra cosa - scrive la 'Pulce' -. È un momento eccezionale, dobbiamo seguire le istruzioni delle organizzazioni sanitarie e delle autorità pubbliche. Solo in questo modo possiamo combattere efficacemente il virus. È il momento di essere responsabili e rimanere a casa, è anche perfetto per godersi quel tempo con i tuoi cari che non puoi sempre avere a disposizione".