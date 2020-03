Anche oggi Cristiano Ronaldo non si è allenato a Torino. Il fuoriclasse portoghese "rimane a Madeira - precisa il club bianconero - in attesa di sviluppi legati all'emergenza sanitaria attualmete in corso". CR7 era andato a Madeira lunedì, all'indomani della vittoriosa partita della Juventus sull'Inter, prima dello stop del campionato. Nel frattempo la Juventus "prosegue il proprio percorso di allenamenti".