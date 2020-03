Champions: Valencia Atalanta, Gollini mignolo lussato

Atalanta con Marco Sportiello in porta e Francesco Rossi in panchina nell'ottavo di finale di ritorno di Champions League a Valencia. La società nerazzurra ha reso noto che il titolare Pierluigi Gollini, in seguito alla rifinitura di ieri allo stadio "Mestalla", ha riportato la probabile lussazione del mignolo della mano sinistra. Centinaia di tifosi del Valencia hanno accolto il pullman della squadra fuori dal Mestalla, nonostante le raccomandazioni per evitare il contagio dal Coronavirus. Cori e applausi per cercare di incitare la squadra di Celades a rimontare il 4-1 dell'andata contro l'Atalanta. Questa sera la gara di Champions League si disputerà a porte chiuse. I tifosi hanno quindi accolto in massa l'appello di ieri del direttivo dei Valencia Club di presentarsi allo stadio.