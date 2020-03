Coronavirus, la Pro Vercelli: "Non giochiamo più"

"Da oggi la Pro Vercelli finisce gli allenamenti collettivi e smette di giocare le partite fino al termine dell'emergenza coronavirus. Spero che il Consiglio federale assuma la decisione di interrompere sia i campionati, sia gli allenamenti collettivi. La sicurezza viene prima di tutto". Questo il messaggio del presidente Massimo Secondo pubblicato sul profilo Facebook della società piemontese, che gioca nel girone A della Serie C.

All'appello si aggiunge un videomessaggio: "E' da irresponsabili totali, secondo me - dice Secondo - continuare in questa maniera. Ai ragazzi sarà consentito di allenarsi al Piola in gruppi non più di 4, oppure da soli. Francamente, non mi sento di mettere a rischio contagio questi ragazzi e i loro familiari. Le partite con 25-30 ragazzi insieme sono pericolose e non possono essere gestite in condizioni di sicurezza".