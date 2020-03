Champions: Atalanta a Valencia, squadra blindata

Nessun controllo speciale all'aeroporto di Valencia per l'Atalanta, nonostante la provincia di Bergamo rientri nel novero delle "zone arancioni" del dpcm del governo per il Coronavirus. La squadra di Gasperini, che domani sera disputerà a porte chiuse il ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo il 4-1 dell'andata, è partita senza problemi questa mattina da Orio al Serio ed è atterrata in Spagna poco dopo mezzogiorno. L'Atalanta non sta usando protezioni particolari come guanti e mascherine ma, come informa una fonte qualificata vicina alla squadra, questa trasferta è "blindata": i giocatori e lo staff, di fatto, sono isolati dal mondo esterno. Per precauzione, sono state annullate tutte le attività media in loco.