C'è la Roma, la polizia di Siviglia chiede le porte chiuse

Con una lettera del sindacato di polizia Jupol indirizzata al governo della Spagna, le Forze dell'ordine chiedono che venga giocata a porte chiuse la partita di Europa League di giovedì tra Siviglia e Roma. Lo riporta il giornale Abc de Sevilla, che pubblica anche stralci del documento. Il sindacato ritiene che lo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan debba rimanere vuoto "se non dovesse essere garantita la sicurezza a tutti gli agenti impegnati durante l'evento".

Con l'arrivo previsto a Siviglia di 600 sostenitori romanisti, si fa presente che la polizia necessita di misure cautelari come, in primis, "un equipaggiamento adeguato per evitare il contagio da coronavirus". Jupol ricorda anche che gli agenti "sono a contatto diretto con i tifosi". Si chiede inoltre che i furgoni cellulari da utilizzare giovedì vengano igienizzati e sanificati "uno per uno".

Tutte queste richieste dovute all'emergenza Covid-19 potrebbero influire sulla scelta di non consentire al pubblico di andare allo stadio. Secondo il giornale sivigliano, una decisione verrà presa entro domani.