Qatar 2022: Brasile convoca Alex Sandro e Danilo

Ci sono anche gli juventini Danilo ed Alex Sandro nella lista dei 24 convocati del ct della nazionale brasiliana Tite in vista dell'inizio delle qualificazioni del Sudamerica ai Mondiali di Qatar 2022. La Selecao affronterà la Bolivia il 27 marzo a Recife e il Perù il 31 a Lima. La presenza dei due bianconeri era stata messa in dubbio da alcuni media brasiliani per via del diffondersi in Italia del Coronavirus e per il fatto che vari casi di positività nel paese sudamericano (l'ultimo di una 34enne di Salvador Bahia) avevano riguardato persone che erano state di recente in Italia.

Così la federcalcio brasiliana, al momento dell'annuncio delle convocazioni da parte di Tite, ha voluto fugare i dubbi facendo parlare anche il medico della nazionale, Rodrigo Lasmar. "Siamo in contatto permanente con gli staff medici dei club di appartenenza dei giocatori - ha detto -, e con il Ministero dalla Salute per assicurare ogni misura necessaria per il benessere dei giocatori e di tutto lo staff". Come dire che non ci sono problemi con chi viene dall'Italia,e lo stesso vale per la nazionale olimpica che si prepara per Tokyo e giocherà due test negli Emirati Arabi contro Egitto e Corea del sud: non a caso, il ct André Jardine ha convocato il milanista Lucas Paquetà, il romanista Ibanez, il laziale Luiz Felipe e il granata Lyanco.