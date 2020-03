Ricoverata in ospedale per un ictus la madre di Cristiano Ronaldo

Un malore ha colpito questa mattina, intorno alle 5:30, Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo. A comunicarlo è l'emittente tv portoghese TVI.

La madre del campione della Juventus è stata ricoverata presso l'ospedale portoghese Dr. Nélio Mendonça di Funchal, Madeira, in prognosi riservata in seguito all'ictus ischemico di questa mattina.

Cristiano Ronaldo è partito nel primo pomeriggio per il Portogallo per raggiungere la madre. CR7 non ha partecipato quindi all'allenamento, alla Continassa, programmato a partire dalle 15. Nessuna conferma sull'assenza del fuoriclasse portoghese nella semifinale di Coppa Italia domani sera contro il Milan, all'Alianz Stadium.