Serie A: 2-0 al Bologna, Lazio sola in vetta

(ANSA) - ROMA, 29 FEB - La Lazio ha battuto il Bologna 2-0 (2-0) nell'anticipo della 26/a giornata della Serie A. La squadra di Inzaghi sale da sola in testa alla classifica a quota 62 punti, due in più della Juventus che domani non giocherà il match con l'Inter, rinviato causa emergenza coronavirus al 13 maggio. A segno Luis Alberto al 18' pt e Correa al 21' pt.

