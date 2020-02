Coronavirus: Serie C, rinviata anche Pro Vercelli-Novara

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Con un comunicato diffuso in serata la Lega Pro ha reso noto il rinvio a data da destinarsi per l'emergenza Coronavirus anche di Pro Vercelli-Novara, match valevole per il campionato di serie C (girone A), inizialmente in programma domani sera, " preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti".

In merito ai prossimi turni di campionato, domani mattina, dopo aver valutato le ordinanze delle autorità competenti, verranno assunti i conseguenti provvedimenti in ordine al rinvio delle gare delle società che dovranno disputare il turno nelle regioni oggetto di dette ordinanze.

In mattinata erano state sospese altre cinque partite a seguito del provvedimento del governo che blocca l'attività sportiva in Lombardia e Veneto, e cioè Piacenza-Sanbenedettese, Giana-Como, Lecco-Pro Patria, Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpi Slò-Carpi. (ANSA).