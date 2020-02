Coronavirus: Inzaghi "problema serio, sì a stop gare

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Penso che sia un problema serio e importante quello che sta accadendo in Italia, sono d'accordo se si dovranno fermare le partite di campionato". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport dopo la partita vinta sul campo del Genoa, risponde a una domanda sul tema del Coronavirus e sui rinvii già decisi per eventi sportivi. "Fermo restando che secondo me in questi casi la prevenzione è importantissima - aggiunge -. E penso che tutti si siano mossi nel modo migliore". (ANSA).