Calcio: Nicola, contro Lazio serve un Genoa 'over the top'

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - "Domani non basterà essere al top, ci vorrà un Genoa 'Over The Top', come quel film di Stallone di tanti anni fa". Davide Nicola inquadra così la sfida che vedrà i rossoblù affrontare al Ferraris la Lazio. "Incontriamo forse l'avversario più forte in questo momento, una squadra in lotta per lo scudetto. Insomma per me questo è motivo di orgoglio.

Sarà una partita importante, piacevole da giocare e pensiamo solo a questo. Sarà una sfida utile per comprendere dove e quanto possiamo ancora migliorare".

Una Lazio in serie positiva da 19 partite, mentre il Genoa è reduce da due successi consecutivi. "Come si ferma la Lazio? Potrei rispondere se avessi una sfera di cristallo. Ci siamo concentrati su cosa fare noi contro di loro. Parto sempre dal presupposto che è fondamentale sapere cosa vuoi fare. Dovremo trovare dentro di noi le risorse, servirà quel qualcosa in più".

Un Genoa che dovrà fare i conti con molte assenze, dallo squalificato Sturaro agli infortunati Ghiglione, Radovanovic, Lerager e Pajac. "Schone? Si è allenato come gli altri, è stata una settimana in cui abbiamo avuto accortezze diverse ma la grinta che ho visto in settimana mi è piaciuta". (ANSA).