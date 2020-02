Mega festa Icardi, Cavani, Di Maria dopo ko Psg, è polemica

Megafesta ieri sera a Parigi per celebrare il compleanno di Mauro Icardi, Edinson Cavani e Angel Di Maria, nati tutti a febbraio. I tre assi del Psg hanno convocato amici, parenti, oltre che moltissimi compagni di squadra al Pavillon Dauphine, una sala per ricevimenti chic del XVI/ arrondissement, nei pressi del Bois de Boulogne. Intanto, le immagini della serata, tra canti e balli scatenati, impazzano sui social network, scatenando anche non poche polemiche. Nelle immagini diffuse da Wanda Icardi, agente e compagna del bomber del Psg, anche Neymar, Kylian Mbappé, Keylor Navas, Ander Herrera. Intanto, Oltralpe, in molti si chiedono quale sarà la reazione dei vertici del Psg rispetto alla mega-festa organizzata a soli due giorni dalla disfatta di Champion's League a Dortmund.