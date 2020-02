Europa League: Inter e Roma cercano riscatto dopo weekend nero

Inter e Roma cercano in riscatto in Europa League dopo il brutto fine settimana scorso, che ha visto le squadre allenate da Antonio Conte e Paulo Fonseca sconfitte da Lazio e Atalanta nei due big match di alta classifica.

Antonio Conte vuole cancellare subito lo stop subito in campionato e l'occasione appare proprio il turno di coppa contro il Ludogorets, con i nerazzurri nella veste di grandi favoriti per la vittoria finale (per Snai quotata a 6,50) e che domani non dovrebbero avere problemi in Bulgaria. Secondo i quotisti, il successo in trasferta è dato a 1,70 contro il 5,00 dei padroni di casa. Ma anche per la Roma, almeno sulla carta, il turno di coppa dovrebbe essere sinonimo di riscatto se è vero che anche i betting analyst Snai prevedono il successo dei giallorossi domani sera (il segno '1' vale 1,45 contro il 6,75 con cui sono accreditati gli uomini di Thorup, mentre il pareggio è data a 4,50).