Champions: Atalanta-Valencia, arbitrerà l'inglese Oliver

Sarà l'inglese Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e Simon Bennett (IV Uomo Martin Atkinson), ad arbitrare la partita d'andata degli ottavi di finale della Champions League in programma mercoledì al Meazza di Milano fra l'Atalanta e il Valencia. Il 'fischietto' inglese evoca brutti ricordi ai tifosi juventini: fu lui, infatti, a dirigere - nell'aprile 2018 - la sfida del Bernabeu contro il Real Madrid, finita fra le polemiche per un rigore concesso agli spagnoli al 93' e poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Quel gol eliminò i bianconeri dalla Champions per l'ennesima volta.

Nel novembre dell'anno scorso, Oliver fece infuriare anche Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, durante la sfida contro il Liverpool rullo compressore. L'altro ottavo di mercoledì, fra gli inglesi del Tottenham e i tedeschi del Lipsia, invece, sarà arbitrato dal turco Cuneyt CakÕr.