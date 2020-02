Calcio: Conte, Lautaro? Sa che voci di mercato contano poco

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - ''Lautaro? Sinceramente nonostante la giovane età, ha solo 22 anni, ha abbastanza la testa sulle spalle per capire che le voci di mercato contano pochissimo. I giocatori sono concentrati. I chiacchiericci contano zero'': il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro la Lazio, commenta le voci di mercato che riguardano Lautaro Martinez per cui sarebbe forte l'interesse del Barcellona, pronto a pagare la clausola. ''Sicuramente spesso e volentieri, finito il mercato, si è parlato del mercato dell'Inter in ottica futura - aggiunge l'allenatore - dei giocatori che sarebbero venduti. L'Inter si presta molto a questo genere di cose, rispetto ad altre squadre che sono molto più abbottonate''. (ANSA).