Il Paris Saint Germain travolge 6-1 il Digione in trasferta e si qualifica per le semifinali di Coppa di Francia. Bastano appena un paio di minuti alla formazione di Tuchel per passare in vantaggio grazie all'autorete di Loutoa. I padroni di casa trovano il pareggio al 13' con Chouiar ma nel finale della prima frazione il Psg torna in vantaggio con Mbappè. Nella ripresa il Psg dilaga: il terzo gol lo segna Thiago Silva. Sarabia (doppietta) e Coulibaly fissano il risultato sul 6-1.