Casillas si candida alla Federazione spagnola

Iker Casillas sarà il rivale di Luis Rubiales nelle prossime elezioni per la presidenza della Federcalcio spagnola. Secondo il programma 'El Larguero' d Cadena Ser, l'ex portiere del Real Madrid e della nazionale ha già comunicato la sua decisione al Consiglio superiore dello sport. Casillas, 39 anni a maggio, attualmente al Porto, metterà così fine alla sua carriera da calciatore. Aveva già ventilato questa possibilità circa un mese fa, a Radio Marca. Secondo un sondaggio condotto da MARCA.com, i tifosi hanno mostrato il loro sostegno al portiere con il 94% dei voti in un'ipotetica candidatura.

Sempre secondo i media spagnoli, Casillas - campione del mondo nel 2010 - si è già incontrato nelle ultime settimane con alcuni ex compagni di squadra in nazionale per valutare l'opzione di accompagnarlo nella sua candidatura. In ogni caso, Casillas ha deciso di sfidare il presidente uscente della RFEF, Luis Rubiales, nelle elezioni di marzo e punta a diventare il nuovo presidente della Federazione spagnola di calcio.