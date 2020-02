Coppa Italia: Inter-Napoli

Inter e Napoli si affrontano mercoledì sera a San Siro nella semifinale di andata di Coppa Italia.



Stato d'animo opposto per Inter e Napoli. La squadra di Conte arriva sulle ali dell'entusiasmo per la rimonta contro il Milan in campionato, quella di Gattuso dopo il ko interno contro il Lecce, che l'ha fatta scivolare all'11/mo posto in classifica. La Coppa Italia al momento è la sola strada per giocarsi l'Europa. Il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint favorisce l'Inter, che conduce a 2.00, il successo campano sale a 3.75, il pareggio nei 90 minuti vale 3.60. Più vicine le quote per il passaggio turno, con l'Inter in finale a 1.80 e il Napoli indietro di un soffio, a 2.00. Anche gli scommettitori si schierano con la squadra di Conte, l'81% ha puntato sul segno 1 nel match e il 95% sul suo passaggio turno. Per passare il turno, il Napoli deve provare a fare almeno un gol a San Siro, opzione proposta a 1.36 e in campo Gattuso manderà il neo acquisto Politano, occhio quindi al gol dell'ex, dato a 4.50.