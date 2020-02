Parte l'avventura di Totti nel mondo dello scouting

"Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting". Con un annuncio via social, Francesco Totti dà il calcio d'inizio alla sua carriera professionale fuori dalla Roma e all'interno del mondo dei procuratori e dello scouting.

L'ex capitano e dirigente giallorosso ha costituto la CT10, società che presta servizi nel settore delle attività sportive, sia in Italia che all'estero, assieme al giovane procuratore romano Giovanni Demontis che figura come amministratore unico e possessore del 51% del capitale sociale (ma a Totti spetta comunque un diritto agli utili in misura pari al 90%). La seconda società denominata IT Scouting, il cui rappresentante unico è invece esclusivamente Totti, si occupa invece di prestare servizi nel settore delle attività sportive e dello spettacolo in Italia e all'estero.