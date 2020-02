Serie A: Inter Milan

Non c'è solo il primato cittadino in palio domenica sera a San Siro che ospiterà il derby Inter-Milan. I nerazzurri, padroni di casa, non vogliono far scappare via la Juventus mentre i rossoneri provano a lanciare la sfida alle contendenti per la zona Champions. I favori della vigilia vedono la squadra di Antonio Conte favorita per via del +19 in classifica ma anche per la cabala che dice Inter da ormai tre derby. Alla luce di questi numeri anche la lavagna dei betting analyst di Snai dà fiducia a Lukaku e compagni visto che la loro vittoria è data a 1,95 mentre il successo dei ragazzi di Pioli pagherebbe quattro volte la posta. L'ultima gioia del Milan risale alla stagione 2015/16, ma per trovare successo rossonero in casa dei cugini si deve tornare indietro di quasi un decennio: il 14 novembre 2010, infatti, i rossoneri si imposero per 1-0 grazie a un gol di Zlatan Ibrahimovic. E il ritorno del gigante svedese con la maglia del Milan fa ben sperare i supporter rossoneri. La Lazio a Parma intanto cercherà di allungare la tradizione favorevole contro il Parma per riprendere l'inseguimento alla testa della classifica, dopo il mezzo passo falso contro il Verona. Secondo Snai, Immobile e compagni sono nettamente favoriti rispetto ai padroni di casa: il successo degli ospiti è dato a 1,75 mentre i tre punti per i padroni di casa pagherebbero quattro volte e mezzo la posta. Ancora più favorito il Napoli di Gattuso che riceve il Lecce: per gli azzurri il segno '1' vale 1,20, mentre il blitz dei giallorossi è dato addirittura a 13,00. I campioni d'Italia della Juventus sono nettamente favoriti, 1,70, sul campo del Verona, il cui successo pagherebbe sette volte la posta.



Probabili formazioni di Inter-Milan.



Inter (3-4-1-2): 27 Padelli, 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 11 Moses, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 7 Sanchez (1 Handanovic, 22 Stankovic, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 34 Biraghi, 12 Sensi, 8 Vecino, 20 Borja Valero, 87 Candreva, 30 Esposito). All. Conte Indisponibili: Gagliardini Squalificati: Lautaro, Bastoni, Berni Diffidati: D'Ambrosio



Milan (4-4-2): 99 G. Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 7 Castillejo, 79 Kessie, 4 Bennacer, 10 Calhanoglu; 21 Ibrahimovic, 17 Leao (1 Begovic, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 93 Laxalt, 56 Saelemaekers, 33 Krunic, 20 Biglia, 39 Paquetà, 5 Bonaventura, 18 Rebic) All.: Pioli. Indisponibili: Duarte. Squalificati: nessuno. Diffidati: Conti, Musacchio, Romagnoli.



Arbitro: Maresca di Napoli Quote Snai: 1,95 3,40 4,00



Zlatan Ibrahimovic è da considerarsi recuperato per il derby di domenica sera contro l'Inter: lo svedese del Milan questa mattina si è riscaldato con i compagni e ha svolto gran parte della seduta di allenamento in gruppo, prima di staccarsi nella fase conclusiva per continuare a svolgere il lavoro personalizzato. Ibrahimovic è alle prese con un indolenzimento al polpaccio ma - informano fonti all'interno del Milan - è determinato a giocare il derby da titolare.