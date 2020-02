Champions: in fila per acquistare biglietti di Napoli-Barca

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Migliaia di tifosi in fila fin dalla prima mattina a Napoli per acquistare i biglietti per l'ottavo di finale di Champions League Napoli-Barcellona. Ieri è infatti terminata la prelazione per gli abbonati e stamattina è scattata la vendita libera che ha subito riscosso un enorme successo, nonostante gli stessi tifosi si fossero lamentati dei prezzi, considerandoli alti.

Visto l'afflusso alle biglietterie nei negozi accreditati e online, per la sfida al Barca di Messi del 25 febbraio, il San Paolo farà registrare il tutto esaurito, con le curve che sono praticamente già in esaurimento. I successi contro Lazio, Juventus e Sampdoria, infatti, hanno riacceso l'entusiasmo dei tifosi del Napoli che ora, oltre e vedere giocare Messi al San Paolo, sognano anche l'impresa. (ANSA).