Juve festeggia 35 anni CR7: 'Il meglio deve venire'

La Juventus festeggia il 35/o compleanno di Cristiano Ronaldo, 50 gol e 70 presenze in maglia bianconera. "Ormai da tempo - è il messaggio del club bianconero - è andato oltre il descrivibile e il suo modo di intendere lo sport si intreccia alla perfezione con il nostro DNA: cultura del lavoro, voglia di migliorarsi giorno dopo giorno e un'insaziabile fame di vittorie. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, con la costante sensazione che il meglio debba ancora venire. Ci ha regalato gol pazzeschi, fatto esultare con lui 50 volte, segnando praticamente a tutti gli avversari fronteggiati con la nostra maglia, in Italia e in Europa: solo quattro squadre sono uscite indenni dal faccia a faccia col Cristiano bianconero".

Per celebrare il suo compleanno CR7 su Instagram pubblica un video dei suoi esercizi di agilità sul campo di allenamento della Continassa e scrive "Buon compleanno a me!".