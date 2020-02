Roma: per Europa League in lista Uefa Villar e Perez

Fuori gli infortunati Zappacosta e Zaniolo, oltre al difensore Juan Jesus, e dentro il centrale turco Cetin e i nuovi acquisti Villar e Carles Perez. La Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la fase a eliminazione diretta dell'Europa League. La squadra di Paulo Fonseca tornerà in campo giovedì 20 febbraio per la sfida di andata dei sedicesimi di finale in casa del Gent.