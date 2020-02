Commisso: 'Disgustato, la Juve non ha bisogno dell'aiuto degli arbitri'

"Sono disgustato: non ho mai parlato in questi termini, ma oggi sono arrabbiatissimo per quel che è successo con l'arbitro". E' un Rocco Commisso furioso quello che ai microfoni di Dazn commenta la sconfitta della Fiorentina per 0-3 in casa della Juve. "Con 350 milioni di parco giocatori, la Juve non ha bisogno dell'aiuto dell'arbitro - ha detto il presidente viola - Con Inter e Genoa c'erano due rigori per noi e non sono andati al Var, qui sono andati e si e' visto...Il primo rigore forse poteva esserci, il secondo assolutamente no. Non è possibile che gli arbitri decidano le partite"

Nedved: 'Con la Juve si usa troppo la scusa degli arbitri'- "Commisso ha tutto il mio rispetto, ma devo dire che si sta usando un po' troppo la scusa degli arbitri con la Juventus". Il vicepresidente bianconero Pavel Nedved risponde ai microfoni di Dazn alle esternazioni all'attacco del presidente della Fiorentina, Commisso. "Si dice che la Juve non vince con merito, siamo abbastanza stufi di questo, perché la Juve ottiene risultati giocando bene, facendo tutto sul campo per vincere. Perciò dobbiamo smetterla quando si gioca contro la Juve di farsi degli alibi".

Nedved: "Commisso prenditi un tè", lui "prendilo tu" - Botta e risposta tra il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved e Rocco Commisso, dopo la miccia accesa dalle dichiarazioni del patron viola. "Commisso deve prendersi una tazza di tè, - ha detto Nedved a Sky Sport - capisco che fosse su di giri, ma non si fanno certe dichiarazioni, fanno male al calcio e allontanano la gente dagli stadi, da questo sport che è bellissimo. Ora c'è anche il Var". Informato dell'invito ironico di Nedved, nella mixed zone dell'Allianza Stadium Commisso ha replicato: "Se lo prenda lui un tè"