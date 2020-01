Serie A, Ronaldo miglior giocatore di gennaio

Cristiano Ronaldo è il vincitore del premio di miglior giocatore del mese di gennaio. Lo ha reso noto la Lega di Serie A.

La star portoghese della Juventus vanta "una performance di efficienza tecnica del 94,3% e fisica del 91,5%; una percentuale di riuscita superiore al 50% nei passaggi ad altissima difficoltà; punta l'avversario nell'80% delle occasioni di 1 contro 1 offensivo, saltandolo nel 50% dei casi".

"Il 2020 di Ronaldo è iniziato nel migliore dei modi - ha commentato l'ad della Lega Luigi De Siervo - In quattro partite ha messo a segno 7 gol, fra cui una tripletta e una doppietta, servendo un assist e contribuendo con le sue prestazioni al primato in classifica della Juventus. E va in gol da otto partite consecutive".

Ronaldo sarà premiato domenica all'Allianz prima della partita con la Fiorentina.