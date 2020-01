Coppa Italia: Inter-Napoli apre le semifinali

Inter-Napoli, mercoledì 12 febbraio alle 20,45, aprirà il programma delle partite d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Si proseguirà giovedì 13 febbraio con la sfida Milan-Juventus, con inizio sempre alle 20,45. Le partite di ritorno si disputeranno mercoledì 4 marzo alle 20,45 (Juventus-Milan) e giovedì 5 marzo alle 20,45 (Napoli-Inter). Lo ha comunicato la Lega di Serie A Per effetto della scelta dei giorni di disputa delle semifinali della coppa nazionale, le seguenti partite dell'8/a giornata di campionato subiranno delle variazioni: Fiorentina-Brescia si giocherà domenica 8 marzo alle 12,30, anziché alle 15; Inter-Sassuolo andrà invece in scena alle 15, anziché alle 12,30, come previsto in un primo momento.