Coppa Italia: giudice; due giornate a Lucas Leiva

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Sono quattro i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo le partite dei quarti di finale di Coppa Italia. Si tratta di Luca Leiva (Lazio), fermato per due giornate; di Hysaj (Napoli), Dalbert (Fiorentina) e Conti (Milan), questi ultimi tre fermati per un turno. Per una giornata è stato anche squalificato il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini. (ANSA).