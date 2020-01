Il Milan sfoltisce: via Suso e Piatek verso l'Hertha Berlino

Krzysztof Piatek è vicinissimo all'Hertha Berlino. L'attaccante polacco del Milan, a secco ieri sera contro il Torino in Coppa Italia, ha perso il posto da titolare dopo l'arrivo di Ibrahimovic ed è valutato dai rossoneri circa 30 milioni, cifra che il club tedesco potrebbe soddisfare tra parte fissa e bonus. Piatek, da parte sua, avrebbe scelto di partire per giocare con continuità in vista dell'Europeo.

Sono ore calde, intanto, per il Milan: questa mattina Suso è partito con destinazione Siviglia (l'obbligo di riscatto scatta in caso di qualificazione in Champions a 21 milioni più 3 di bonus), con il Psv è praticamente fatta per Rodriguez in prestito e Krunic interessa al Cagliari.