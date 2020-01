Derby, De Rossi era in Curva con trucco e parrucca

"Vado in Curva Sud mamma". C'era anche Daniele De Rossi all'Olimpico fra i tifosi della Roma che domenica scorsa hanno assistito al derby con la Lazio. L'ex capitano giallorosso, in un video pubblicato su Instagram dalla moglie Sarah Felberbaum, è immortalato mentre viene truccato per rendersi irriconoscibile allo stadio.

"Ecco cosa succede quando tuo marito decide d'infiltrarsi in Curva Sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby - ha scritto l'attrice sul proprio profilo social - Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli, ma era felice come un bambino. (Ti amo)".