Inter: iniziate le visite mediche per Moses

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Victor Moses sta svolgendo le visite mediche con l'Inter. L'esterno in arrivo in prestito dal Chelsea, atterrato ieri a Milano, ha iniziato la mattina presto l'iter per il controllo della condizione fisica prima di firmare con il club nerazzurro. Sarà il secondo rinforzo sugli esterni per Antonio Conte che ha già allenato Moses negli anni con i Blues in Premier League. (ANSA).